Dies ist das angeschlagene Unternehmen seines Hauptrivalen Sam Bankman-Fried. Der Absichtserklärung zur Übernahme der Digitalwährungsbörse durch Zhaos Binance Holdings war eine erbitterte Fehde zwischen den beiden Männern vorausgegangen, die an die Öffentlichkeit gedrungen war. Zhao untergrub aktiv das Vertrauen in die Finanzen von FTX und trug dazu bei, bei der drei Jahre alten Börse FTX.com einen Nutzerexodus auszulösen. Einen Tag bevor er das Angebot von Binance annahm, hatte Bankman-Fried auf Twitter noch erklärt, die Vermögenswerte von FTX seien "in Ordnung". Am Dienstag hatte er seine Botschaft geändert.