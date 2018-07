Das Unternehmen gründet in Tokyo die Tochtergesellschaft Bachem Japan K.K. Die neue lokale Präsenz in Asien werde die Projekt- und Kundenbetreuung stärken und das weitere Geschäftswachstum im asiatischen Markt vorantreiben, teilte Bachem am Freitag mit. Der Schritt nach Japan war bereits im März angekündigt worden.

Der asiatische Markt und insbesondere Japan hätten für das Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewonnen, hiess es in der Mitteilung. Im Geschäftsjahr 2017 steuerte Asien mit 36,6 Millionen Franken 14 Prozent zum Umsatz bei. Das Wachstum belief sich auf 41 Prozent.

Bachem Japan K.K. übernimmt die Vertriebsverantwortung für die Auftragsfertigung von Pharmawirkstoffen (API-Geschäft) in Japan und anderen asiatischen Ländern wie Südkorea, China und Taiwan.

(AWP)