Dabei wurde Autogene Cevumeran als Monotherapie Darmkrebs-Hochrisikopatienten getestet, die bereits operiert wurden. Das unabhängige Data Safety Monitoring Board hatte bereits in der Vergangenheit auf Basis von Studiendaten angemerkt, dass diese nicht ausreichten, um belastbare Aussagen zur Wirksamkeit zu treffen. Nun sei das Gremium zudem zu dem Schluss gekommen, «dass eine weitere Fortführung der Studie das Wirksamkeitssignal voraussichtlich nicht verändern würde», teilte Biontech am Freitag mit. Der Aktienkurs sackte daraufhin an der Börse in New York um 10 Prozent ab.