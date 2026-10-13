Die ​Studie werde jedoch fortgesetzt, hiess es weiter. ‌Dabei solle ermittelt werden, ob sich die Überlebenschancen insgesamt verbesserten. Ein unabhängiges Komitee empfehle ​dies. ​Bei den Tests ⁠werden BNT113 und Keytruda ​zur Behandlung von ⁠bösartigen Tumoren im Hals- und Rachenbereich ‌eingesetzt. Als Vergleich dient eine alleinige Behandlung mit Keytruda.