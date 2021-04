Durch die Ausgabe von gut 9,5 Millionen neuen Namensaktien mit einem Nennwert von je 1 Franken werde das Aktienkapital auf knapp 49,3 Millionen Aktien erhöht.

Die neuen Aktien, die aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft ausgegeben werden, sind an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Transaktion soll der Gruppe in Zukunft zusätzliche Finanzierungsflexibilität schaffen, teilte Addex mit.

(AWP)