Man habe einen niedermolekularen Kinase-Inhibitor aus dem Forschungsportfolio in die nächste präklinische Entwicklungsstufe überführt, teilte Basilea am Donnerstag mit. Dies habe eine Meilensteinzahlung in nicht genannter Höhe an einen externen Kooperationspartner ausgelöst. Das Programm wurde den Angaben zufolge 2018 von einer nicht börsenkotierten Biotech-Firma einlizenziert.

Das Biopharmaunternehmen plane nun den Start präklinischer Studien mit dem Ziel, bis Ende dieses Jahres einen IND-Antrag (Investigational New Drug Application) zu stellen, um klinische Phase-I-Studien mit dem Medikamentenkandidaten beantragen zu können.

Der Kinase-Inhibitor passt laut Mitteilung zur Forschungsstrategie in der Onkologie. Sein Wirkprinzip und sein Kinase-Inhibitionsprofil bieten demnach die Möglichkeit für eine auf Biomarker gestützte, differenzierte und zielgerichtete Entwicklung.

(AWP)