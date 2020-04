So erhält das israelische Unternehmen RedHill Biopharma, an dem Cosmo eine "substanzielle" Beteiligung hält, mit Hilfe von Cosmo die entsprechende Bewilligung des Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani (Nationales Italienisches Institut für Infektionskrankheiten), wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Damit soll Opaganib zur Behandlung von Patienten mit bestätigter Covid-19-Infektion und lebensbedrohenden klinischen Zuständen eingesetzt werden, heisst es weiter.

Präklinische Daten hätten sowohl die antiviralen als auch die entzündungshemmenden Eigenschaften des Medikaments aufgezeigt und somit das Potenzial, Lungenentzündungsstörungen wie Pneumonie zu reduzieren und den fibrotischen Schaden der Lunge zu beschränken.

Zunächst Einsatz in Norditalien

Denn Angaben zufolge sollen nun zunächst 140 Patienten in drei grossen Spitälern in Norditalien, einem der Epizentren der gegenwärtigen Pandemie, behandelt werden.

Ein "Compassionate Use"-Programm laufe derzeit auch in Israel, wo Opaganib bereits ersten Patienten verabreicht worden sei, teilte Cosmo weiter mit. Zudem gebe es Diskussionen über einen erweiterten Zugang von Opaganib für COVID-19 in den USA.

Cosmo und RedHill seien derweil übereingekommen, dass Cosmo künftig der exklusive oder hauptsächliche Hersteller von Opaganib sein soll. Die Aushandlung der endgültigen Bedingungen und der notwendigen behördlichen Genehmigungen stehe aber noch aus.

