Damit können nun auch in Kanada Patienten behandelt werden, die an einer invasiven Schimmelpilzinfektion leiden, hiess es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Im Rahmen der zahlreichen globalen Partnerschaften ist Cresemba der Mitteilung zufolge mittlerweile in mehr als 25 Ländern der Welt erhältlich. Die Partnerschaft mit Avir Pharma wurde laut Basilea im Juni 2017 geschlossen. Sie umfasst eine Vertriebs- und Lizenzvereinbarung für Cresemba und das Spitalantibiotikum Zevtera (Ceftobiprol).

Basilea beliefert Avir Pharma mit Produkten zu einem Transferpreis. Die Erteilung der Marktzulassung für Cresemba in Kanada als regulatorischer Meilenstein löste eine Zahlung an Basilea aus, deren Höhe nicht offengelegt wurde. Basilea hat Anspruch auf weitere Zahlungen bei Erreichen kommerzieller Meilensteine.

(AWP)