Mit der Emission wolle man das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten verlängern und die Schuldenstruktur optimieren, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. So sollen die Mittel etwa für den Rückkauf einer ausstehenden Wandelanleihe mit Fälligkeit 2022 genutzt werden.

Die geplante Anleihe wird den Angaben zufolge eine Laufzeit von sieben Jahren haben und in Aktien aus dem bestehenden bedingten Kapital und in bestehende eigene Aktien wandelbar sein. Die Inhaber der Anleihen haben das Recht, am fünften Jahrestag ihrer Emission eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Anleihe zu 100 Prozent des Nennwertes zu verlangen.

Die Anleihe soll mit einem Coupon zwischen 2,75 Prozent und 3,75 Prozent ausgestattet werden, der halbjährlich nachträglich zahlbar sein wird. Zudem dürfte der Wandlungspreis mit einer Prämie zwischen 25 Prozent und 30 Prozent über dem Referenzpreis der Aktien festgelegt werden, wie es heisst.

