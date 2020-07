Die chinesische Biotechfirma geht am 12. August an die Börse in Schanghai. HBM ist mit 7,1 Prozent an der Firma beteiligt. Cathay Biotech gibt laut Angaben der Beteiligungsgesellschaft vom Freitag 41,66 Millionen neue Aktien zum je 133,45 Yuan (CNY) aus. Dadurch nehme die Firma 5,56 Milliarden CNY neues Kapital ein, was rund 721 Millionen Franken entspreche.

HBM Healthcare Investments ist seit 2006 an Cathay beteiligt und hat den Angaben zufolge 282 Millionen CNY (37 Mio. Fr.) in das Unternehmen investiert. Die Beteiligung sei bisher mit 1,593 Milliarden CNY (207 Mio Fr. oder 53,80 CNY je Aktie) bewertet gewesen. Derzeit halte HBM 29,6 Millionen Aktien, die auf Grundlage des Ausgabepreises für die neuen Aktien einem Gesamtwert von 3,95 Milliarden CNY oder 512 Millionen Franken entsprechen.

Innerer Wert der HBM-Aktie

Der Börsengang von Cathay Biotech dürfte sich daher positiv auf den Inneren Wert je HBM-Aktie (NAV) auswirken. Auf Grundlage des Ausgabepreises, nach Abzug des Lock-up Diskonts und einer Steuerrückstellung, würde sich der NAV um 23,50 Franken oder +9,7 Prozent erhöhen.

Die von HBM Healthcare Investments gehaltenen Cathay Aktien unterliegen einer Verkaufsrestriktion von 36 Monaten. Daher werde die Beteiligung mit einem Abschlag zum Börsenkurs von anfänglich 18 Prozent bewertet. Der prozentuale Abschlag werde auf dem jeweiligen Börsenkurs von Cathay angesetzt und linear um 0,5 Prozent pro Monat über 36 Monaten reduziert, so dass mit Ablauf der Lock-up Periode kein Abschlag mehr bestehe. Der dabei berücksichtige Lock-up Diskont entspreche 10,15 Franken je Aktie.

Cathay ist ein auf synthetische Biologie und andere Gebiete fokussiertes Unternehmen, das sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von neuen Materialien beschäftigt, die auf biologischen Herstellungsprozessen beruhen. Die derzeit vermarkteten Produkte des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf die Wertschöpfungskette der Polyamidindustrie.

