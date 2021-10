Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wurden in der Phase-III-Studie MODIFY die gesteckten Ziele nicht erreicht. In der Studie wurde die Wirkung des Mittels Lucerastat in der Behandlung erwachsener Patienten mit Morbus Fabry getestet, einer vererbten, fortschreitenden Stoffwechselerkrankung.

Die Aktie ist vorbörslich um 7 Prozent tiefer gestellt.

Wie die Daten zeigten, wurde Lucerastat gut vertragen und hat laut Mitteilung auch biochemisch genau das bewirkt, was man erwartet habe. Auch wurde eine Verringerung des Gb3-Plasmaspiegels festgestellt. Allerdings wurde nach sechsmonatiger Behandlung keine Verringerung der neuropathischen Schmerzen beobachtet, was das Hauptziel der Studie war.

(AWP/cash)