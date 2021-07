Das teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Die Anleihe kann in Aktien von Idorsia umgewandelt werden. Der Nettoerlös aus der Emission werde zur Unterstützung der kommerziellen Produkteinführung in mehreren Schlüsselmärkten im Jahr 2022 und zur Finanzierung der weiteren Entwicklung der fortgeschrittenen Pipeline des Unternehmens verwendet, heisst es. Die Zulassungsentscheidungen stehen allerdings noch aus.

Die Hauptaktionäre Jean-Paul und Martine Clozel sind langfristig an das Unternehmen gebunden und haben laut Mitteilung dem Emittenten gegenüber ihre Absicht bekundet, die Anleihe zum Bookbuilding-Preis im Verhältnis zu ihrer derzeitigen Beteiligung von 29 Prozent zu erwerben. Idorsia sowie die beiden Hauptaktionäre haben einer 90-tägigen Lock-up-Periode nach der Emission der Anleihe zugestimmt.

Die Anleihe hat den Angaben zufolge eine Laufzeit von 7 Jahren und ist ab Mitte September in neu ausgegebene Namenaktien aus dem bestehenden bedingten Aktienkapital wandelbar. Sie ist mit einem jährlich zahlbaren Coupon zwischen 1,625 und 2,125 Prozent und einer Umwandlungsprämie zwischen 40 und 45 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien zwischen Lancierung und dem Handelsschluss am (heutigen) 28. Juli versehen.

