Das Biotechunternehmen Idorsia hat Daten zweier Phase-II-Studien zur Effektivität des Wirkstoffs ACT-541468 präsentiert. Das Mittel wird zur Behandlung von Erwachsenen und älteren Patienten mit Schlaflosigkeit eingesetztt.

Die Studien würden zeigen, dass das Mittel das Einschlafen und das Schlafen verbessere und in allen Dosierungen gut vertragen werde, teilte Idorsia am Donnerstag mit. Ausserdem habe es keinen verbleibenden Effekt am nächsten Morgen bei irgendeiner Dosierung gegeben.

Die Studiendaten wurden am Forum Sleep 2019, die vom 8. bis 12. Juni stattfand, im texanischen San Antonio präsentiert.

(AWP)