In dem Programm soll der Kandidat zur Behandlung von Patienten getestet werden, die an systemischem Lupus erythematodes (SLE) leiden, einer seltenen chronisch-entzündlichen Bindegewebserkrankung.

Wie das Unternehmen in seiner Mitteilung vom Montag weiter erklärte, soll in dem Programm Wirksamkeit und Sicherheit des Kandidaten in unterschiedlichen Dosierungen ausprobiert werden. Bei Cenerimod handelt es sich den Angaben zufolge um einen selektiven S1P1-Rezeptor-Modulator. Laut Idorsia hat der Kandidat das Potenzial, den Behandlungsmöglichkeiten für diese unterversorgte Patientenpopulation einen eigenen Mechanismus hinzuzufügen.

(AWP)