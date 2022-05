Ab dem heutigen Tag ist sein Schlafmittel Quviviq (Daridorexant) in den USA für erwachsene Patienten erhältlich.

Quviviq ist für Patienten gedacht, die an Schlaflosigkeit leiden und auch Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen haben, wie Idorsia am Montag mitteilte. Vor knapp zwei Wochen hatte Idorsia Pivlaz in Japan zur Behandlung von Hirnblutungen auf den Markt gebracht.

Damit hat das Unternehmen fünf Jahre nach Entstehung innert kurzer Zeit gleich zwei Mittel lanciert. Dabei dürfte der US- Markt wegen seiner Grösse deutlich wichtiger sein. Immerhin sind laut Idorsia mehr als 25 Millionen Erwachsene in den USA von Schlafstörungen betroffen.

Ähnlich hatte sich auch Firmengründer und CEO Jean-Paul Clozel vergangene Woche bei der Vorlage der Quartalszahlen geäussert. Für Idorsia würden die Monate April und Mai 2022 in die "Geschichtsbücher" eingehen, sagte er damals. Idorsia wandle sich fünf Jahre nach Gründung in ein "vollwertiges biopharmazeutisches Unternehmen".

Das Unternehmen will die Profitabilität im Jahr 2025 mit einem Jahresnetto- Umsatz in Höhe von über 1 Milliarde Franken erreichen.

(AWP)