Wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte, zogen die entsprechenden Umsätze im ersten Quartal um 102 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum an.

Dies sei nicht zuletzt der US-Zulassungserweiterung für das Knochenersatzprodukt MagnetOs Granules in der Wirbelsäule und MagnetOs Flex Matrix als Knochenersatzmaterial ebenfalls in der Wirbelsäule zu verdanken. Damit sei MagnetOs Granules erst das zweite Knochentransplantat überhaupt, das eine Zulassung für die alleinige Verwendung in der Wirbelsäule auf der Grundlage von klinischen Daten am Menschen erhalten habe, heisst es.

Darüber hinaus werde Kuros nach Abschluss der Übernahme von Checkmate durch Regeneron eine Meilensteinzahlung von 5 Millionen US-Dollar erhalten. Diese bezieht sich laut Mitteilung auf einen der Vermögenswerte von Kuros ausserhalb des Bereichs der Knochentransplantate. Checkmate ist Lizenznehmer für den Krebs-Produktkandidaten CMP-001 von Kuros. Kuros selbst wiederum werde 2,5 Millionen Dollar der Meilensteinzahlung an die XOMA Corporation im Rahmen eines Lizenzvertrags zahlen.

