MagnetOs Granulat darf nun an der Wirbelsäule als eigenständiges Transplantat verwendet werden, wie Kuros am Donnerstag mitteilte. Nach der Freigabe könne MagnetOs sowohl anstelle von als auch in Kombination mit Autotransplantaten verwendet werden.

Die FDA-Zulassung sei auf der Grundlage von Röntgendaten, klinischen Ergebnissen und Sicherheitsdaten einer Multicenterstudie erteilt worden.

(AWP)