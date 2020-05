In den letzten zwei Monaten 2019 konnten die Aktien des Biotech-Start-up Idorsia um 30 Prozent zulegen. Auch bis am 21. Februar hatten die Aktien im Jahresverlauf 8 Prozent gewonnen, bevor die Corona-Krise hereinbrach. Bis zu ihrem Tiefpunkt am 18. März verlor der Titel daraufhin 36 Prozent seines Wertes. Was seither geschah, ist eine Comeback-Story schlechthin.

Der Aktienkurs von Idorsia seit Oktober 2019 (Quelle: cash.ch).

Denn die grosse Erwartungshaltung bei Idorsia blieb auch nach dem Kurseinbruch Mitte März bestehen. Die Anleger erwarten damals wie heute ein "Actelion 2.0". Bestätigt wurde diese Haltung am 20. April, als Actelion-Gründer und Idorsia-Chef Jean-Paul Clozel bekannt gab, das Unternehmen stehe dank des Schlafmittels Daridorexant an einem Wendepunkt. Die Ergebnisse einer Phase-3-Studie belege die Wirksamkeit des Medikaments deutlich.

Medikamente hat das Unternehmen bisher noch keine auf dem Markt. Daridorexant ist das am weitesten fortgeschrittene Entwicklungsprojekt und "der Hoffnungsträger" von Idorisa. Das Schlafmittel soll frühestens Ende 2021 oder Anfang 2022 auf den Markt kommen. Die Bank Vontobel schätzt die Erfolgswahrscheinlichkeit für das Medikament auf 80 Prozent und den möglichen jährlichen Spitzenumsatz auf 1,2 Milliarden Franken. Dies beflügelt die Kursfantasien der Anleger.

Negativ zu werten ist hingegen der Ende April vermeldete Betriebsverlust. Denn dieser ist das Resultat von coronabedingten Verzögerungen in den Medikamentenstudien. Einziger Lichtblick und entscheidend dabei: Von den Verzögerungen ausgenommen ist einzig der Hoffnungsträger Daridorexant. Zusätzlich benötigt das Unternehmen weitere Gelder im Umfang von rund 1 Milliarden Franken, bevor die Gewinnschwelle erreicht werden kann. Dies ist im gegenwärtigen Umfeld schwieriger geworden.

Trotzdem: Die Aktien legen am Montag 5 Prozent zu. Denn die Grossbank Credit Suisse stufte den Titel auf "Übergewichten" herauf. Die Analysten der Credit Suisse sehen die starke Produktionspipeline bei Idorsia als Trumpf an. Mit dieser sollte das Unternehmen fähig sein, ein vollwertiges Pharmaunternehmen zu werden. Die CS erhöhte nach den erfreulichen Studiendaten zu Daridorexant das Kursziel für Idorsia von 29 auf 35 Franken. Dies entspricht aktuell einem potenziellen Kursgewinn von 17 Prozent vom heutigen Stand.