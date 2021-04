In "PRIMROSE 3" werde die Langzeit-Knochenmineraldichte bei Probandinnen untersuchen, die an zwei zulassungsrelevanten Studien teilgenommen hatte, teilte das auf Frauenheilkunde spezialisierte Unternehmen am Dienstag mit.

Obseva hat vor Kurzem für Linzagolix bei der europäischen Medikamentenbehörde einen Zulassungsantrag eingereicht. Das Mittel soll zur Behandlung von schweren Monatsblutungen in Verbindung mit Gebärmuttermyomen eingesetzt werden dürfen.

(AWP)