So werde man Daten am Fachkongress der "Society of Endometriosis and Uterine Disorders" (SEUD) in Schweden vorstellen und zudem ein Symposium veranstalten, das die Bedeutung personalisierter Therapieansätze bei der Behandlung von Uterusmyomen beleuchten werde.

Die Daten am SEUD-Kongress unterstreichen das differenzierte therapeutische Potenzial von Linzagolix, wie Obseva am Freitag mitteilte. Der Kandidat biete flexible Dosierungsoptionen, um besser auf die individuellen Bedürfnisse von Frauen mit Uterusmyomen eingehen zu können.

(AWP)