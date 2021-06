Die Pharmafirma verlor mehr als die Hälfte an Wert, nachdem das Brustkrebsmedikament Balixafortide in einer klinischen Phase-III-Studie das angepeilte Behandlungsziel verfehlte und der Verwaltungsrat eine strategische Bewertung der Zukunft des Unternehmens ankündigte.

Polyphor gingen am Montag bei 3 Franken aus dem Handel. Am heutigen Dienstag nun steigt der Kurs wieder. Allerdings ist das Plus von 13 Prozent in der ersten Handelsstunde auf 7,2 Prozent zusammengefallen. Polyphor ist aber immer noch die am besten performende Aktie im Tageshandel. Der Kurs tendiert derzeit bei 3,21 Franken.

Die UBS allerdings überprüft das bisherige Rating "Neutral" und das Kursziel von 7,95 Franken für das Biopharmaunternehmen. Angesichts der Tatsache, dass das Brustkrebsmedikament Balixafortide Polyphors wichtigstes Produkt in der Pipeline ist, seien die Berichte vom Montag eindeutig ein bedeutender Rückschlag, schreibt UBS-Analyst Michael Leuchten.

Aufgrund der daraus folgenden Unsicherheit nehme er das Rating und das Kursziel in Revision.

(Bloomberg/cash)