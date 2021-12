An der ausserordentlichen Generalversammlung des Unternehmens in Pratteln haben die Aktionäre am Mittwoch allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

So stimmten die Aktionäre einer ordentliche Kapitalerhöhung um 20 Millionen Franken auf 74,6 Millionen durch Ausgabe von 20 Millionen voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je 1 Franken zu, wie Santhera am Mittwoch mitteilte. Ebenfalls zugestimmt haben die Anteilseigner der Erhöhung des genehmigten Kapitals um 15,4 Millionen auf 27,3 Millionen und der Verlängerung desselben bis zum 14. Dezember 2023. Grünes Licht gaben sie auch für die Erhöhung des bedingten Kapitals um 15,0 Millionen auf annähernd 21,9 Millionen.

Wie bereits angekündigt, sollen sowohl das genehmigte Kapital als auch das bedingte Kapital für Finanzierungen in einem zweiten Schritt um je 10 Millionen Franken erhöht werden, sofern die ordentliche Kapitalerhöhung innert drei Monaten ab dem 15. Dezember 2021 vollständig durchgeführt werden kann.

Santhera werde im Jahr 2022 zusätzliche Finanzierungen benötigen für die weitere Pipelineentwicklung und die Kommerzialisierung von Vamorolone. Mit ihrer Zustimmung hätten die Aktionäre dem Unternehmen ein flexibles Instrument zur Verfügung gestellt, dank dem der Verwaltungsrat neue Aktien für Finanzierungszwecke ausgeben und Eigenkapital- oder aktienbasierte Finanzierungen oder Refinanzierungen vornehmen kann, hiess es.

Insgesamt waren an der Generalversammlung knapp 15,5 Millionen Aktien vertreten, was 28,3 Prozent des Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht.

(AWP)