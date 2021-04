Bis am 19. April können die Inhaber der Papiere das Angebot annehmen, wie es am Dienstag in einer Medienmitteilung heisst. Ein erstes Zwischenergebnis soll es am 20. April geben.

Santhera hat einen Rückkauf aller sich im Umlauf befindlichen Wandelobligationen mit einem Nennwert von 5'000 Franken gegen eine feste Gegenleistung angeboten. Die Gegenleistung beinhaltet früheren Angaben zufolge 26 Aktien und eine vorranging unbesicherten Wandelobligation mit Fälligkeit 2024 mit einem Nennwert von 3'375 Franken.

Parallel zum Umtausch bemühe sich Santhera weiterhin um zusätzliche Zustimmungen zur Restrukturierung der 2017/22 Wandelanleihe, die sie der Anleihensgläubigerversammlung vom 8. März vorgeschlagen hatte. Die der Anleihensgläubigerversammlung vorgeschlagenen Änderungen und die im Umtauschangebot angebotenen Konditionen seien wirtschaftlich identisch, heisst es. Santhera benötigt den Angaben zufolge noch weitere Stimmen, um die notwendige Zweidrittelmehrheit zu erreichen.

"Die jüngste Unterstützung der Santhera-Aktionäre bei der Genehmigung von zusätzlichem Kapital hat den Weg für eine Restrukturierung unserer ausstehenden Anleihe geebnet", wird Santhera-CEO Dario Eklund in der Mitteilung zitiert. Diese Restrukturierung sei der beste Weg, um die Entwicklungen in der Forschung und die Wachstumspläne voranzutreiben.

(AWP)