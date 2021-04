So habe man die Patientenrekrutierung für das Phase-II-Programm abgeschlossen. Dabei soll das Mittel zur Behandlung von akuter Nierenschädigung im Zusammenhang mit Herzoperationen (CSA-AKI) getestet werden, heisst es in einer von Angion veröffentlichten Mitteilung am Donnerstag.

Diese Indikation ist laut Mitteilung Teil der ANG-3777-Lizenzvereinbarung, die beide Parteien im November 2020 unterzeichnet haben. CSA-AKI ist den Angaben zufolge eine häufige Komplikation nach einer kardiologischen Bypass-Operation, die bei etwa einem Drittel der Patienten auftritt und mit einem verlängerten Krankenhausaufenthalt, fortschreitendem Nierenversagen und einem erhöhten Sterberisiko verbunden ist. Derzeit gebe es keine zugelassenen Therapien zur Vorbeugung dieser schweren Erkrankung.

Diese Phase-II-Studie wurde konzipiert, um Daten zu ANG-3777 bei CSA-AKI-Patienten zu generieren, die dann möglicherweise die zukünftige Entwicklung von ANG-3777 in einer Phase-III-Zulassungsstudie für CSA-AKI unterstützen.

Im November 2020 unterzeichneten Vifor Pharma und Angion eine Lizenzvereinbarung über die globalen Rechte ohne den Grossraum China für die Vermarktung von ANG-3777 in Nierenindikationen mit bis zu 1,925 Milliarden US-Dollar an Entwicklungs-, Vermarktungs- und Umsatzmeilensteinen sowie Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz von bis zu 40 Prozent. Mit Sinovant Sciences unterzeichnete Angion 2018 eine Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung für ANG-3777 im Grossraum China.

(AWP)