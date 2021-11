Nachdem man zuletzt gute Sicherheitsdaten zu dem Wirkstoff in dem abgeschlossenen Phase-I-Programm erzielt habe, könnten die japanischen Zentren nun in die weltweite Entwicklung von ADX71149 zur Behandlung von Epilepsie einbezogen werden, teilte Addex am Montag mit.

Der Kandidat ADX71149 befindet sich demnach derzeit in einer transatlantischen Phase-II-Epilepsiestudie. Der erfolgreiche Abschluss der Sicherheitsstudien sei wichtig, damit Japan in ein mögliches globales Entwicklungsprogramm einbezogen werden könne, wird Addex-CEO Tim Dyer in der Mitteilung zitiert.

Die derzeit laufende Studie zu ADX71149 bei Epilepsiepatienten sei auf dem besten Weg, im dritten Quartal 2022 Zwischenergebnisse zu liefern, die für die weitere Entwicklung massgeblich sein würden, so der Manager weiter.

Im Rahmen der Forschungskooperation und Lizenzvereinbarung hat Addex Janssen Pharmaceuticals eine exklusive weltweite Lizenz für die Entwicklung und Vermarktung von mGlu2 PAM-Verbindungen erteilt. Addex hat Anspruch auf erfolgsabhängige Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 109 Millionen Euro. Darüber hinaus hat Addex Anspruch auf Lizenzgebühren im niedrigen zweistelligen Bereich auf den Nettoumsatz der im Rahmen der Vereinbarung entwickelten Wirkstoffe.

(AWP)