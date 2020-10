Wie das Biotechunternehmen am Montag mitteilte, hat es in Australien grünes Licht für MagnetOs-Granulat als auch MagnetOs-Kitt erhalten. Beide Produkte seien in das australische Register für therapeutische Güter eingetragen worden, was die Vermarktung und den Verkauf auf dem australischen Markt ermöglicht.

Surgical Specialties, der australische Vertriebspartner von Kuros, beabsichtigt den Angaben zufolge, mit der Vermarktung von MagnetOs zu beginnen, sobald es in der Prothesenliste aufgeführt ist. Dies dürfte voraussichtlich am 1. März 2021 der Fall sein. Diese Liste enthält die medizinischen Geräte, einschliesslich chirurgisch implantierter Prothesen und Gegenstände aus menschlichem Gewebe, die von allen privaten Krankenversicherern erstattet werden können.

Die MagnetOs-Knochentransplantat-Produkte von Kuros werden etwa zur Versteifung der Wirbelsäule eingesetzt. Wichtig ist, dass sie zur Knochenbildung führen und nicht zu Narbengewebe.

(AWP)