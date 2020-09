Der Partner AGC Biologics habe mehr als 1 Kilogramm des DARPin-Kandidaten hergestellt. Konkret habe die Partnerfirma die Menge des dreispezifischen, antiviralen DARPin-Kandidaten für die Behandlung von Covid-19 in jedem der 100-Liter-Fermenterläufe mit Bakterien auf E.coli-Basis hergestellt, wie das Biotechunternehmen am Montag mitteilte. Dieser Fermentationsansatz sei im Vergleich zu typischen Antikörper-Herstellungsansätzen relativ einfach, schnell und skalierbar, was den DARPin-Ansatz als eine potenzielle therapeutische und prophylaktische Option für Covid-19 weiter differenziere.

(AWP)