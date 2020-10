Die Daten zum primären Endpunkt aus der Fortress-Studiewürden nach wie vor im vierten Quartal 2021 erwartet, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Derweil ist eine Analyse zu der Gesamtansprechrate bei in Frage kommenden Patientinnen in dritten und späteren Chemotherapielinien bereits für das zweite Quartal 2021 geplant.

Insgesamt wurden 323 Patientinnen für die Drittlinienkohorte der Studie und 88 Patientinnen für die Zweitlinienkohorte rekrutiert, heisst es weiter. Da sich bereits früher Patientinnen für die Studie angemeldet haben, könnte sich die endgültige Zahl der in die Studie eingeschriebenen Patientinnen auf etwa 430 erhöhen.

Abhängig von den Daten könnte Polyphor einen Antrag auf beschleunigte Zulassung in den USA einreichen, so die Mitteilung weiter.

(AWP)