So wurden wie geplant im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung 15,5 Millionen eigene Aktien ausgegeben, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Diese Aktien werden bis auf Weiteres nicht an der SIX Swiss Exchange kotiert, sie bleiben als Vorratsaktien vorerst im Eigenbestand von Santhera.

Gleichzeitig mit der ordentlichen Kapitalerhöhung wurde das genehmigte Kapital auf 34,2 Millionen Franken von 24,2 Millionen sowie das bedingte Kapital für Finanzierungen auf 31,4 Millionen von 21,4 Millionen Franken erhöht. Dazu hat die ausserordentliche Generalversammlung von Mitte Dezember 2021 grünes Licht gegeben.

(AWP)