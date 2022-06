Der Geschäftsbericht werde nun am 10. Juni 2022 veröffentlicht und die Generalversammlung werde am 30. Juni 2022 abgehalten, teilte Santhera am Freitag mit.

Die SIX Exchange Regulation habe Santhera die Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 10. Juni gestattet, schreibt das Unternehmen. Die Regulierungsbehörde der Schweizer Börse hatte dem Biotechunternehmen bereits zuvor einen Aufschub bis zum 3. Juni gewährt.

Santhera begründet den erneuten Aufschub mit seinen den laufenden Finanzierungsaktivitäten: Nach dem Abschluss der am 2. Juni bekannt gegebenen Finanzierung von Santhera sei das Unternehmen dabei, den Geschäftsbericht 2021 zu finalisieren, beteuerte es.

Sollte der Geschäftsbericht nicht bis am 10. Juni um Mitternacht vorliegen, so behält die SIX Exchange Regulation vor, den Handel mit den Santhera-Papieren vorübergehend einzustellen, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist.

(AWP)