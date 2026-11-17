Laut Marktkonsens dürften Sie ab 2029 profitabel sein. Ihre Liquidität reicht aber nur bis ins Jahr 2028. Wie überbrücken Sie diese Zeit?

Wir fühlen uns im Moment gut finanziert, bis ins Jahr 2028. Entscheidend ist, was die Phase-3-Daten zeigen. Wenn die gut sind, sinkt das Unternehmensrisiko massiv, weil wir gezeigt haben, dass das Medikament zulassungsfähig ist. Dann lässt sich die Profitabilität schnell erreichen, auch weil sich bei der Vergütung in der EU einiges ändert. Die EU hat mit ihrer neuen Pharmagesetzgebung ein System für neue Prioritätsantibiotika entwickelt: Bei erfolgreicher Zulassung wird evaluiert, ob das Prioritätsantibiotikum einen sogenannten Transferable Exclusivity Voucher erhält. Diesen Gutschein dürfen die Empfängerfirmen dann entweder selbst nutzen oder verkaufen. Firmen wie wir werden ihn in der Regel verkaufen. Eine andere Pharmafirma kann damit ihre Marktexklusivität bei einem anderen Medikament in Europa um zwölf Monate verlängern. Ein Generikum kommt dann entsprechend später auf den Markt. So ein Verkauf wäre ein grösserer Mittelzufluss für die nächsten Schritte. Dazu kommt die Frage, welche Deals wir zwischen 2028 und 2029 oder 2030 abschliessen. Wenn das Medikament funktioniert, werden wir auch Partner für die Vermarktung suchen. Das sollte ebenfalls Geld reinbringen.