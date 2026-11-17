cash.ch: Herr Gitzinger, BioVersys ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase und seit etwa eineinhalb Jahren an der Börse. Was entwickeln Sie und welches medizinische Problem wollen Sie lösen?
Marc Gitzinger: Wir fokussieren uns auf neue Antibiotika für sehr schwere bakterielle Infektionen. Die betreffen meistens Patienten im Spital. Sie sind etwa in einer Krebstherapie oder wegen anderer schwerer Gebrechen im Spital, und dann kommen diese sogenannten Spitalinfektionen noch obendrauf.
Was sind Ihre Ambitionen mit BioVersys?
Wir haben BioVersys als klassisches Spin-off der ETH Zürich gestartet. Die Ambitionen wachsen natürlich mit dem Fortschritt. Das erste Ziel ist, unser erstes Medikament zur Zulassung zu bringen. Unser am weitesten fortgeschrittenes Projekt ist schon in der klinischen Phase 3, also der letzten Phase vor der Zulassung. Das ist ein wahnsinniger Meilenstein, wenn man im Labor mit einer Idee angefangen hat. Dann wollen wir möglichst viele Patienten erreichen. Die Frage ist: Wo gehen wir für die Vermarktung mit Partnern - und wo überlegen wir uns eigene Schritte?
Welches Potenzial sehen Sie im Markt für bakterielle Infektionen?
Ohne Antibiotika werden wir nicht so alt, wie wir heute werden. Wir haben immer bessere Medizin, etwa gegen Krebs. Aber die allermeisten Eingriffe und Therapien wären ohne wirksame Antibiotika nicht möglich. Patienten in einer Krebstherapie sind wahnsinnig viel anfälliger für bakterielle Infektionen. Schon heute ist eine bakterielle Infektion die zweithäufigste Todesursache bei Krebspatienten. Die bestehenden Antibiotika sind oft noch wirksam, aber die Resistenzen nehmen zu. Deshalb brauchen wir neue.
Was bedeutet das in konkreten Zahlen?
Wir reden nicht über 20 oder 30 Milliarden Umsatz pro Wirkstoff wie bei Abnehm- und Diabetesmedikamenten, sondern über ein Spitzenumsatzpotenzial von etwa 800 Millionen. Das ist nach wie vor ein sehr gutes Geschäft. Aber Entwicklung und spätere Verkaufsorganisation müssen darauf ausgerichtet sein. Staatliche Unterstützung und Kapital, das die Aktionäre nicht verwässert, gehören ebenfalls dazu.
Vor vielen Jahren unterlag der Antibiotikamarkt einem Hype – der später zusammenbrach. Wie lässt sich in einem Markt, wo Anwendungen in der Tendenz sparsam angewendet werden müssen, noch Geld verdienen?
Genau! Früher war das ein Volumengeschäft. Heute soll man neue Antibiotika gezielt bei diagnostiziert resistenten Fällen einsetzen. Wir gehen also von einem Volumenmarkt in einen Qualitätsmarkt über, mit höheren Preisen. In diesem Markt wird Geld verdient, indem man sich auf Infektionen fokussiert, die sofort lebensbedrohlich sind: schwere Lungeninfektionen, Sepsis oder bei unserem Tuberkuloseprojekt auch Hirnhautinfektionen. Da muss man sehr schnell den richtigen Wirkstoff einsetzen. Gleichzeitig gehen wir auf Bakterien, gegen die bestehende Antibiotika nicht mehr funktionieren. Ein Beispiel: Bei BV100, unserem am weitesten fortgeschrittenen Projekt, ist das Acinetobacter baumannii. Dieses Bakterium hat im globalen Durchschnitt schon Resistenzraten von über 50 Prozent bei den am weitesten fortgeschrittenen Varianten von Penicillin. Dass wir nach bald hundert Jahren Antibiotika wieder eine Fifty-fifty-Chance haben, an einer solchen bakteriellen Infektion zu sterben - das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir müssen sehr gezielt vorgehen: die richtige Indikation, das richtige Bakterium. Dafür werden auch höhere Preise akzeptiert.
Welche Herausforderungen haben Sie als so junges Unternehmen?
Eine klassische Herausforderung als Biotech ist: Wir verdienen noch kein Geld, müssen aber viel in die Studien investieren. Pharmaentwicklung dauert lang und kostet viel. Die Finanzierung ist deshalb immer ein Thema. Vor dem Börsengang haben wir private Finanzierungsrunden gemacht. Die Schweiz ist da gut aufgestellt. Wir hatten etwa eine langjährige Zusammenarbeit mit der Bank Mirabaud, welche Innovation in der Schweiz aktiv mit Private-Equity-Initiativen unterstützt: In unserem Fall haben die Eigentümer erst investiert und uns kennengelernt. Nachdem das Vertrauen in die Qualität der Firma gegeben war, wurde ein Investment auch selektiv anderen Investoren angeboten. Diese Infrastruktur ist für uns extrem wichtig. Der Börsengang war bei uns ebenfalls ein Finanzierungsinstrument für die Phase 3. Wir haben uns hier bewusst für die Schweiz entschieden. In der Schweiz haben wir das Kapital und das Know-how. Der grösste Nachteil ist allerdings, dass der Small-Cap- und Wachstumssektor gerne zugunsten der grösseren börsenkotierten Unternehmen übersehen wird.
Bei Bloomberg empfehlen alle erfassten Analystinnen und Analysten BioVersys zum Kauf. Der Kurs liegt trotzdem weit davon entfernt. Ist das ein Beispiel für die mangelnde Aufmerksamkeit, die kleinere börsenkotierte Unternehmen in der Schweiz erhalten?
Zunächst sind wir froh, als kleine Firma eine so starke Analystenabdeckung zu haben. Wir sind aber noch relativ neu an der Börse. Die Sichtbarkeit ist deshalb sicherlich ein Teil der Antwort. Natürlich würde ich mir wünschen, dass sich der Kurs anders entwickelt. Denn seit dem Börsengang haben wir unseren Plan eingehalten und das erreicht, was wir angekündigt haben. Dazu kam eine neue Pharmapartnerschaft für ein früheres Projekt. Wir konnten extrem viele positive Nachrichten zeigen. Die Hoffnung ist schon, dass der Markt dies auch bemerkt.
Finden Sie also, dass BioVersys unterbewertet ist?
(schmunzelt) Sagen wir so: Wir haben eine starke Analystenabdeckung, und diese Meinungen kann man nachlesen. Wir hoffen allerdings, dass sich all das Positive, das wir bisher geliefert haben, stärker im Kurs widerspiegelt. Ausserdem sind wir auf gutem Weg und haben noch viel vor...
Zurück zu Ihrer Forschung: Kann die Phase-3-Studie überhaupt noch scheitern?
Ich bin Wissenschaftler und möchte keine Falschaussagen machen. Natürlich gibt es Risiken in der klinischen Entwicklung. Aber es hängt von der Indikation ab. Antiinfektiva haben, wenn sie einmal in Phase 3 sind, eine deutlich höhere Zulassungswahrscheinlichkeit als beispielsweise Alzheimer-Projekte. Die Vorhersagekraft aus frühen Modellen und klinischen Studien ist relativ hoch, weil wir dieselbe Infektion untersuchen. Die Wirksamkeit ist also recht gut vorhersehbar. Es bleiben allerdings Sicherheitsfragen, an denen ein Projekt scheitern kann. BV100 basiert aber auf einem Medikament, das seit Mitte der Neunzigerjahre in einer anderen Indikation zugelassen ist. Wir haben die Darreichungsform verändert, und die Dosis ist etwas höher. In unseren Studien haben wir bisher aber keine Nebenwirkungen gesehen, die nicht schon in der Packungsbeilage stehen. Deshalb fühlen wir uns relativ gut dabei, zu sagen: Das Medikament ist voraussichtlich sicher. Ich würde deshalb behaupten, unsere Erfolgswahrscheinlichkeit in dieser Phase 3 ist sehr hoch.
Sie haben erwähnt, dass sogenanntes Non-Dilutive Funding, also Kapital, das die bisherigen Aktionäre nicht verwässert, für Sie eine wichtige Rolle spielt. Welche Möglichkeiten stehen Ihnen offen?
Im Antibiotikabereich gibt es mittlerweile relativ viel Forschungsunterstützung. Nach dem Börsengang konnten wir zum Beispiel eine grosse Unterstützung von Wellcome für eine Phase-2b-Studie mit BV100 bekannt geben. Andere Organisationen sind CARB-X und BARDA, die mehrheitlich beziehungsweise aus US-Geldern finanziert werden. Auch die EU stellt über die Innovative Medicines Initiative Mittel bereit. Wir haben praktisch von all diesen Organisationen schon profitiert. Das ist ein Qualitätsausweis für unsere Projekte und reduziert den Kapitalbedarf, den wir sonst über die Aktionäre decken müssten. Ausserdem erleben wir gerade einen Wandel bei der Vergütung von Antibiotika.
Was meinen Sie damit?
Die Politik hat gemerkt, dass sich viele Pharmafirmen aus der Entwicklung von Antibiotika zurückgezogen haben, während die Probleme grösser werden. Das betrifft längst auch Europa und die Schweiz. Die Frage ist: Braucht es extrem hohe Preise für Medikamente, die man nur zehn Tage gibt - oder gibt es andere Vergütungswege? Grossbritannien hat deshalb als erstes Land ein neues Vergütungsmodell eingeführt. Quasi ein Netflix-Modell: Sie bezahlen eine Gebühr, egal, ob Sie ständig schauen oder nur kurz einschalten. Ähnlich funktioniert es mit Antibiotika. Ein neues Mittel wird bewertet und einer Kategorie zugeteilt. Dann gibt es eine jährliche Zahlung, unabhängig von der verwendeten Menge. Das hilft der Firma und dem Gesundheitssystem. Es setzt keinen zusätzlichen Anreiz, ein Antibiotikum möglichst häufig einzusetzen. Der Arzt entscheidet, wann es gebraucht wird. Wir wiederum können die Einnahmen besser vorhersehen, haben weniger Risiko bei der Vermarktung und geringere Verkaufskosten.
Das verändert ja den Bewertungsansatz von Medikamenten in diesem Bereich grundlegend?
Unser weltweites Spitzenumsatzpotenzial von etwa 800 Millionen für BV100 verändert sich dadurch nicht grossartig. Aber es verändert, wie schnell wir dieses Niveau erreichen, weil das eigentlich direkt ab Zulassung finanziert wird. Es verändert auch, mit welchem Risiko und welchen Kosten wir dorthin kommen. Unterm Strich ergibt das einen höheren Nettobarwert.
Laut Marktkonsens dürften Sie ab 2029 profitabel sein. Ihre Liquidität reicht aber nur bis ins Jahr 2028. Wie überbrücken Sie diese Zeit?
Wir fühlen uns im Moment gut finanziert, bis ins Jahr 2028. Entscheidend ist, was die Phase-3-Daten zeigen. Wenn die gut sind, sinkt das Unternehmensrisiko massiv, weil wir gezeigt haben, dass das Medikament zulassungsfähig ist. Dann lässt sich die Profitabilität schnell erreichen, auch weil sich bei der Vergütung in der EU einiges ändert. Die EU hat mit ihrer neuen Pharmagesetzgebung ein System für neue Prioritätsantibiotika entwickelt: Bei erfolgreicher Zulassung wird evaluiert, ob das Prioritätsantibiotikum einen sogenannten Transferable Exclusivity Voucher erhält. Diesen Gutschein dürfen die Empfängerfirmen dann entweder selbst nutzen oder verkaufen. Firmen wie wir werden ihn in der Regel verkaufen. Eine andere Pharmafirma kann damit ihre Marktexklusivität bei einem anderen Medikament in Europa um zwölf Monate verlängern. Ein Generikum kommt dann entsprechend später auf den Markt. So ein Verkauf wäre ein grösserer Mittelzufluss für die nächsten Schritte. Dazu kommt die Frage, welche Deals wir zwischen 2028 und 2029 oder 2030 abschliessen. Wenn das Medikament funktioniert, werden wir auch Partner für die Vermarktung suchen. Das sollte ebenfalls Geld reinbringen.
Haben Sie respektive der Verwaltungsrat sich schon Gedanken machen können, wann welche Art der Kapitalverwendung am angemessensten ist?
Wir sind im Moment eine klassische Wachstumsfirma. Das Kapital setzen wir am besten ein, indem wir es in unsere Projekte investieren und diese möglichst schnell möglichst vielen Patienten zugänglich machen. Ob wir in acht oder zehn Jahren Kapital über Dividenden oder Aktienrückkäufe zurückführen, ist heute nicht unser Fokus. Wenn die Firma kommerziell erfolgreich ist, kann und sollte das natürlich der Fall sein, denn unsere Aktionäre sind uns extrem wichtig.
Dr. Marc Gitzinger ist CEO und Mitgründer von BioVersys. Er gründete das Unternehmen als Spin-off der ETH Zürich und entwickelte es zu einem Biotechnologieunternehmen mit mehreren Wirkstoffkandidaten in der klinischen Entwicklung. Die Forschungsprogramme konzentrieren sich auf schwerwiegende Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf, darunter Tuberkulose und durch Acinetobacter-Bakterien verursachte Krankenhausinfektionen.
Gitzinger wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Swiss Technology Award (2011), dem Venture Kick Award (2009) und als Venture Leader (2008 und 2017). Er ist Verwaltungsratspräsident der BEAM Alliance, die mehr als 70 Unternehmen aus der Forschung und Entwicklung antimikrobieller Wirkstoffe vertritt. Zudem gehört er dem Vorstand der AMR Industry Alliance an. Er ist Mitautor und Miterfinder mehrerer wissenschaftlicher Publikationen und Patente auf diesem Gebiet.