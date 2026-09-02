Der Hoffnungsträger BV100 wird zur Behandlung von schweren bakteriellen Lungenentzündungen in Krankenhäusern getestet, die durch einen besonders resistenten Krankheitserreger namens Acinetobacter baumannii verursacht werden, wie Bioversys am Mittwoch mitteilte. Der Fast-Track-Status ermöglicht dem Unternehmen häufigere Gespräche mit der FDA sowie eine beschleunigte Prüfung der Zulassungsunterlagen.