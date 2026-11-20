Die klinische Studie testete Alpe allein sowie in Kombination mit weiteren Tuberkulose-Medikamenten an Patienten mit Lungentuberkulose über einen Zeitraum von 14 Tagen. Die Kombination Alpe mit den Wirkstoffen Rifampicin, Pyrazinamid und Ethambutol zeigte eine vergleichbare Wirksamkeit wie die bisherige Standardtherapie. Alpe wurde dabei gut vertragen und zeigte ein akzeptables Sicherheitsprofil. Bioversys hat die Daten an der Union World Conference on Lung Health vom 17. bis 20. November 2026 in Rio de Janeiro präsentiert.