Die Phase-1-Daten betrafen die Verteilung des Wirkstoffs in der Lunge und mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Die erste Studie untersuchte, wie gut BV100 in die Lunge gelangt. Sie zeigte, dass die Konzentrationen von Rifabutin, dem Wirkstoff von BV100, in der Lungenflüssigkeit rund das 35-Fache und in den Lungenmakrophagen mehr als das 300-Fache der Werte im Blutplasma erreichte.