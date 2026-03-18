Verlust dürfte sich 2026 ausweiten

Wichtiger als die eigentlichen Zahlen sind bei Unternehmen wie Bioversys aber die Cashbestände. Sie geben Aufschluss darüber, wie lange das Unternehmen seine Aktivitäten noch finanzieren kann. Nicht zuletzt dank des erfolgten Börsengangs im Februar verfügte Bioversys per Ende 2025 über Barmittel in Höhe von 82,5 Millionen Franken. Per Ende Juni lagen noch 92,1 Millionen auf der hohen Kante. Das Unternehmen sei bis ins Jahr 2028 finanziert, teilte das Management mit.