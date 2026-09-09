Die operativen Einnahmen in der ersten Jahreshälfte beziffert Bioversys in einer Mitteilung vom Mittwoch auf 2 Millionen Franken. Das waren 1,4 Millionen mehr als im Vorjahr. Darin enthalten waren erstmals Einnahmen aus der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Forschungskooperation mit dem japanischen Pharmakonzern Shionogi.