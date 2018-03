Zwischen Oktober und Dezember stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch auf Basis endgültiger Berechnungen mitteilte. Eine frühere Schätzung hatte lediglich 2,5 Prozent ergeben. Im dritten Quartal lag das Wachstum mit 3,2 Prozent jedoch noch etwas höher. Die Konsumausgaben legten Ende 2017 mit 4,0 Prozent so stark zu wie seit drei Jahren nicht mehr. Zunächst war nur ein Plus von 3,8 Prozent veranschlagt worden.

Im Gesamtjahr 2017 legte die weltgrösste Volkswirtschaft um 2,3 Prozent zu. Im Jahr zuvor waren es lediglich 1,5 Prozent. US-Präsident Donald Trump will das Wachstum unter anderem mit seiner radikalen Steuerreform auf mindestens 3 Prozent hochtreiben. Angesichts des Konjunkturaufschwungs hat die US-Notenbank Fed die Zinsen jüngst erneut angehoben - auf das aktuell gültige Niveau von 1,5 bis 1,75 Prozent. Die Währungshüter haben zwei weitere Schritte nach oben in diesem Jahr ins Auge gefasst.

(Reuters)