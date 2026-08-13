L Catterton hält nach LSEG-Daten bisher noch ‌54 Prozent an Birkenstock. Rechnerisch entspricht das Volumen der Platzierung knapp einem Viertel der Beteiligung, sodass der Finanzinvestor sich ​auf ​einen Minderheitsanteil von rund ⁠40 Prozent zurückziehen könnte. Arnault selbst ​hält über seine Familienholding ⁠Financiere Agache 5,6 Prozent. L Catterton hat seit ‌dem Börsengang von Birkenstock im Oktober 2023 jedes Jahr im Sommer ein grösseres Aktienpaket verkauft: ‌2024 für 756 Millionen Dollar, 2025 für ​941 Millionen Dollar.