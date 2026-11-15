Das Kursziel liegt bei 51 Dollar, was einem möglichen Kursgewinn von 54 Prozent entspricht. Ganz ohne Risiken ist ein Investment in Element Solutions nicht. Eine Verlangsamung der weltweiten KI- und Halbleiter-Investitionen, hohe geopolitische Risiken und Exportbeschränkungen zwischen den USA und China sowie Abhängigkeiten von Lieferketten in Taiwan und Südkorea werden als Risikofaktoren von Barclays hervorgehoben.