Diese Entwicklung schliesst sich an einen Rekord-Verfallstermin für Optionen auf den iShares Bitcoin Trust von BlackRock in der vergangenen Woche an. Da der Schwerpunkt dieser Kontrakte stark auf Kaufoptionen (Calls) lag, führte die Rallye des Bitcoin dazu, dass viele dieser Positionen in die Gewinnzone rückten. Dies zwang die Händler, welche die Optionen verkauft hatten, zum Kauf von IBIT-Anteilen, um ihre Risikopositionen abzusichern – so die Einschätzung von Mauricio Di Bartolomeo, Mitbegründer des Krypto-Kreditgebers Ledn.