Wie stark Bitcoin fallen könne, werde indessen auch massgeblich von den Miningkosten bestimmt, so JPMorgan. Hier seien hauptsächlich die Stromkosten zum Betrieb der Rechnerfarmen massgeblich. "Im Moment liegen die Produktionskosten bei 15'000 Dollar", so JPMorgan. Wahrscheinlich sei jedoch ein Rückgang auf das Niveau von 13'000 Dollar, das in den Sommermonaten zu beobachten gewesen sei.