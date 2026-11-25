Die Kapitalflucht fällt in eine Phase, in der Bitcoin unter 58’890 Dollar rutscht, so tief wie seit September 2024 nicht mehr. Zudem steuert die Kryptowährung auf die schlechteste Monatsbilanz seit Juni 2022 zu. Damals hatte eine Serie von Firmenpleiten einen breiten Einbruch am Kryptomarkt ausgelöst. Der Token hat im laufenden Monat rund 23 Prozent verloren und notierte am Mittwoch am frühen Nachmittag bei etwa 58'600 Dollar – ein Minus von rund 2,9 Prozent im asiatischen Handel.