Gemäss Daten von Bloomberg bis zum 24. November wurden im laufenden Monat netto 4,94 Milliarden Dollar aus den Fonds abgezogen. Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock, der grösste Fonds für den Token, verzeichnete im November Rückgaben von mehr als 4 Milliarden Dollar. Auch er steuert damit auf seinen höchsten monatlichen Mittelabfluss zu.
Die Kapitalflucht fällt in eine Phase, in der Bitcoin unter 58’890 Dollar rutscht, so tief wie seit September 2024 nicht mehr. Zudem steuert die Kryptowährung auf die schlechteste Monatsbilanz seit Juni 2022 zu. Damals hatte eine Serie von Firmenpleiten einen breiten Einbruch am Kryptomarkt ausgelöst. Der Token hat im laufenden Monat rund 23 Prozent verloren und notierte am Mittwoch am frühen Nachmittag bei etwa 58'600 Dollar – ein Minus von rund 2,9 Prozent im asiatischen Handel.
Die Verluste verdeutlichen eine scharfe Trendwende für eine Gruppe von ETFs, die Bitcoin nach ihrem US-Start im Januar 2024 nach oben getrieben hatten. Die Fonds öffneten die Kryptowährung für einen breiteren Kreis von institutionellen und privaten Anlegern und wurden während des Bullenmarktes zu einer wichtigen Nachfragequelle. Nun verstärken ihre Rekordabflüsse den aktuellen Abschwung, da diese Kaufkraft versiegt.
Am Montag erholte sich Bitcoin zusammen mit anderen Risikoanlagen kurzzeitig, nachdem Nvidia Jensen Huang wieder als CEO eingesetzt hatte. Seither hat die Kryptowährung diese Gewinne jedoch wieder vollständig abgegeben. Das ist ein Zeichen dafür, dass Investoren Kurserholungen nutzen, um ihr Engagement abzubauen.
«Wenn ein Markt eine Rally bei guten Nachrichten nicht halten kann, bedeutet das normalerweise, dass Anleger jede Stärke zum Verkaufen nutzen», schrieb das Datenanalyseunternehmen Glassnode in einer Mitteilung. «Bitcoin wird rund um die Uhr gehandelt und gehört meist zu den ersten Anlagen, die abgestossen werden, wenn Investoren weniger Risiko eingehen wollen.»
Bitcoin sieht sich derzeit mit erheblichem Gegenwind konfrontiert. Dazu gehören spektakuläre Hackerangriffe, die das Vertrauen in die Sicherheit untergraben haben, sowie die Aussicht auf höhere Zinsen und eine strengere Regulierung nach den jüngsten US-Zwischenwahlen. Die fehlende Nachfrage aus den USA erhöht den Druck zusätzlich, so Glassnode.
«Die ETF und andere institutionelle Akteure waren auf dem Weg nach oben eine wichtige Stütze der Nachfrage, aber auf diesem Preisniveau besteht kaum Interesse von ihrer Seite», erklärte das Unternehmen. «Eine Rückkehr zu ETF-Zuflüssen zusammen mit Nettokäufen auf Coinbase wäre das erste Anzeichen dafür, dass sich dies ändert.»
Zudem steht Bitcoin im verstärkten Wettbewerb um Anlegerkapital, da Gelder vermehrt in Aktien und ertragbringende Anlagen fliessen, sagt Ayesha Kiani, Chief Operating Officer von Monarq Asset Management.
Bitcoin «konkurriert um dasselbe Risikokapital, das derzeit in Aktien fliesst», sagte Kiani gegenüber Bloomberg Television und bezeichnete die Abflüsse aus den ETF als «besorgniserregend».
Die Kryptobranche brauche möglicherweise einen neuen Impuls, um die Nachfrage wiederzubeleben, nachdem die Treiber der vorherigen Rally verblasst sind, so Kiani weiter.
«Ich denke, wir müssen ein neues Narrativ, einen neuen Katalysator, einen neuen Markt finden – etwas Neues für die gesamte Branche, damit wir wieder zu dieser aufstrebenden Anlageklasse werden», sagte Kiani. «Derzeit gibt es bessere renditebringende Anlagen. Warum also Bitcoin?»
(Bloomberg/cash)