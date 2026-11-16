Timo Emden, Chefmarktanalyst von Captrader, verwies unter anderem auf makroökonomischen Gegenwind. Gleichzeitig würden Investoren Risikokapital umschichten. «Erste grössere Schatten wirft somit der geplante Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic voraus. Statt einer breit angelegten ‌Flucht aus Risiko könnte vielmehr eine Rotation innerhalb des Risikokapitals stattfinden», so Emden am Sonntag. Die Aufmerksamkeit vieler Investoren richte sich verstärkt auf KI-Werte, was ​Kryptoanlagen zusätzlich in den Hintergrund rücken lasse. «Im Bann von Inflations- ​und Zinssorgen sowie der wachsenden KI-Konkurrenz befeuern diese ​Entwicklungen immer wieder eine mögliche Identitätskrise.» Zugleich scheine die Enttäuschung über die in Zukunft ‌womöglich eingeschränkten politischen Spielräume von US-Präsident Donald Trump weiterhin mitzuschwingen. Trump gilt als Unterstützer eines eher unregulierten Bitcoin.