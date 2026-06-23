Der Bitcoin wird «einmal mehr von der Schwäche der Technologiewerte in Mitleidenschaft gezogen», kommentierte Analyst Timo Emden von Emden-Research das Handelsgeschehen. Generell rückten am Markt Fragen nach den technischen Möglichkeiten von KI etwas in den Hintergrund. Dagegen werden nach Einschätzung des Marktexperten Steven Innes folgende Fragen stärker beachtet: «Wer verdient am Ende das Geld? Wer finanziert den Aufbau der Produktion? Und wer bezahlt die Zinsrechnung, wenn sich die Technik erst später rentiert, als es der Markt erwartet?»