Auch im Vergleich zum Jahresbeginn gab der Bitcoin deutlich nach. Im Januar hatte noch zeitweise fast 98'000 Dollar gekostet. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs um 18 Prozent ab, nachdem er bereits 2025 um sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.