Der Kurs der ältesten und gemessen an der Marktkapitalisierung wertvollsten Digitalwährung war im vergangenen Jahr unter anderem wegen der anziehenden Zinsen eingebrochen. So sackte der Kurs von etwas mehr als 46'000 Dollar bis auf weniger als 16'000 Dollar im November ab. In den ersten Handelswochen dieses Jahres ging es aber wieder um rund ein Viertel nach oben. Von dem Rekordkurs von fast 70'000 Dollar im November 2021 ist der Bitcoin allerdings weiter meilenweit entfernt.