Der Kurs für die älteste und bekannteste Kryptowährung rutschte bis auf 58.700 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juli ab. Kurz nach 17 Uhr konnte sich der Bitcoin etwas erholen, lag aber mit 59.500 US-Dollar immer noch rund 3.000 Dollar oder rund fünf Prozent unter dem Niveau vom Donnerstagabend. Damit baute der Bitcoin das Wochenminus auf etwas mehr als 13 Prozent aus.