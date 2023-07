Seit Mitte Juni hielt sich der Kurs des Bitcoin vergleichsweise stabil in der Nähe von 30'000 Dollar, nachdem die Kryptowährung zu Beginn des Jahres noch weniger als 18'000 Dollar gekostet hatte. In den vergangenen Wochen wurde die Digitalwährung durch das wachsende Interesse grosser institutioneller Investoren an der Digitalwährung gestützt.