Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für einen Bitcoin 78'900 Dollar gezahlt und damit etwa zwei Prozent mehr als am Vortag. Somit näherte sich die älteste Kryptowährung der Welt wieder der 80'000-Dollar-Marke. «Anleger warten derzeit ab, bis die geo- und geldpolitische Gewitterfront vollständig abgezogen ist», kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader. «Die Hoffnung auf ein kryptofreundliches Washington durch Donald Trump ist und bleibt das Zünglein an der Waage.» Die Anleger hofften demnach auf weniger Regulierung beim Handel mit Kryptowährungen.