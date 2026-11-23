Die jahrelang gefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit bei heftigen Schwankungen stark unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs deutlich ab. Zu Jahresbeginn hatte er noch über 90.000 US-Dollar gelegen. Zu dem Rückgang trugen auch die Erwartungen steigender Leitzinsen in den USA bei, nachdem die Folgen des Iran-Kriegs die Inflation immer weiter nach oben getrieben hatten.